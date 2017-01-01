В октябре в Перми ждут федеральных министров

Твитнуть Поделиться Поделиться

На Пермский инженерно-промышленный форум приглашены министр экономического развития России Максим Орешкин и министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Мероприятие пройдёт 17—18 октября 2019 года на «Заводе им Шпагина».

Как сообщает минпромторг Пермского края, главной темой станет обсуждение реализации национальных проектов, а также развитие промышленной кооперации крупных федеральных компаний с региональными производителями продукции и услуг.

Кроме федеральных министров на форум ждут заместителя министра промышленности России Василия Осьмакова, заместителя министра экономразвития России Петра Засельского, директора «Федерального центра компетенций» Николая Соломона, а также председателя правления банка «ФК «Открытие» Михаила Задорнова.

В прошлом году форум собрал более полутора тысяч участников, представителей более 200 промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов. Ключевой темой прошлого года стала программа по повышению производительности труда и бережливому производству, а также промышленная кооперация региональных предприятий и крупного федерального бизнеса.