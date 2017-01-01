Медали для новорождённых появятся во всех ЗАГСах Прикамья до конца октября

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В Пермский край начали поступать памятные знаки​ для новорождённых​.

Первыми медали смогут получить новорождённые из Нытвы и Пермского района: туда отправлена партия из 2200 экземпляров.

Ещё 1000 медалей поставят в ЗАГСы края до конца августа, а остальные 23,8 тыс. медалей — в сентябре и октябре. Таким образом, к ноябрю ЗАГсы будут обеспечены медалями для выдачи.

Министерство социального развития Пермского края и ЗАГС дополнительно проведут информирование семей, в которых в этом году родился ребёнок, и при необходимости медали доставят им на​ дом.

Напомним, медали «Я родился в Пермском крае»​ входят в подарок для новорождённого, который получают родители в районных отделениях ЗАГС. Медаль будет изготовлена из латунного сплава. На ней останется свободное место для гравировки имени и даты рождения ребёнка.

В конце июля состоялся аукцион на поставку 24,8 тыс. памятных знаков, победителем которого стала компания из Санкт-Петербурга.​

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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