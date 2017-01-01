МЧС Прикамья предупреждает водителей о тумане и сильном ветре

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По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 11 и 12 августа на территории Пермского края прогнозируются порывы ветра до 15 м/с, грозы, туман, местами сильные дожди.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, незакреплёнными конструкциями и линиями электропередачи. Избегайте парковки автотранспортных средств под деревьями», — сообщается на сайте краевого ГУ МЧС.