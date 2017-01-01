Единую информационную систему здравоохранения Прикамья доработают за 20 млн руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило конкурс на выполнение работ по развитию Единой информационной системы здравоохранения Пермского края.

Начальная цена контракта — 20 млн руб. Выполнение работ по развитию ЕИСЗ ПК заключается в модернизации и внедрении новых функций ЕИСЗ ПК.

В частности, подрядчик должен автоматизировать систему планирования, учёта и проведения вакцинации, оптимизировать процесс выписки направлений и назначений пациенту, процесс обслуживания поступающих вызовов скорой медицинской помощи, сделать функцию предварительного анкетирования пациентов, оптимизировать процесс ведения электронных документов в стационаре, обеспечить работоспособность функций дистанционной записи на приём к врачу и дистанционного вызова врача на дом с использованием Единого портала государственных услуг. Также требуется сделать функции, позволяющие формировать рецепты в форме электронного документа и передавать их в фармацевтические организации, разработать автоматизированное рабочее место сотрудника кабинета раннего выявления онкологических заболеваний и т. д. Срок выполнения работ — с момента заключения госконтракта по 13 декабря 2019 года.

Заявки принимаются до 3 сентября. Итоги конкурса планируется подвести после 13 сентября.