В Перми установили мировой рекорд по хождению по канату в городских условиях

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Фото: Наталья Тимофеева

Вчера, 10 августа, в Перми в рамках международного фестиваля уличных театров Perm Street Fest — 2019 состоялось выступление канатоходца из Германии Фриди Куни. Он прошёл от Теаатра-Театра до здания Заксобрания по натянутому канату 955 метров.

Организаторы отмечают, что канатоходец установил новый мировой рекорд: этот путь по канату в городских условиях стал самым длинным в мире.

На прохождение дистанции потребовалось 45 минут. При этом канатоходец не только шёл, но и выполнял акробатические трюки, например стоял на голове. По словам канатоходца, самыми сложными оказались последние десять метров пути, когда силы были уже на исходе. Как раз в это время в Перми начался дождь, и канатоходец опасался, что может поскользнуться.

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