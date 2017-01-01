«Парма» подписала контракт с двукратным чемпионом штата Пенсильвания

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Тони Карр. Фото: thewing.es

В пермский баскетбольный клуб «Парма» перешёл 21-летний американский защитник Тони Карр (рост 196 см). Как сообщили в клубе, соглашение рассчитано до конца наступающего сезона.

Карр является уроженцем Филадельфии, закончил местную римско-католическую школу, затем два года представлял местный колледж «Пенн стейт» в составе которого стал двукратным чемпионом штата, а в 2016 году признан спортсменом года в родном штате Пенсильвания.

Профессиональная карьера Карра началась в прошлом году, когда он подписал контракт с итальянским «Торино». В феврале этого года он перешёл в итальянский «Канту».