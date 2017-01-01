На благотворительном забеге с участием олимпийских призёров собрали более 600 тыс. руб.

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В субботу в Перми, 10 августа, на лыжной базе «Динамо» состоялся благотворительный забег «Встреча поколений», организованный фондом Альберта Демченко – трёхкратным олимпийским медалистом в санном спорте, уроженца Чусового.

Забег состоял из трёх дистанций: на один, три и десять километров. Состав участников был представительным - олимпийские чемпионы лыжник Михаил Девятьяров и баскетболистка Светлана Антипова, серебряный призёр Олимпийских игр дзюдоист Владимир Шестаков и бронзовый призёр Олимпиады дзюдоист Дмитрий Сергеев.

Основная цель мероприятия – сбор средств для организации в двух детских садах Чусового и Краснокамска специализированных групп для занятий по сенсорной интеграции для детей с особенностями развития.

В итоге удалось собрать 640 тыс. руб.

Альберт Демченко, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр:

- Сегодня здесь собрались спортсмены, чемпионы и призёры олимпиад, любители спорта, просто неравнодушные жители. В забеге участвуют представители многих территорий края и даже других регионов страны. Забег нашёл большой отклик в Пермском крае. Нам помогали все: и министерство спорта, и спонсоры.

Отметим, что в воскресенье, 11 августа, в Перми состоится инклюзивный трейл-забег «Дух леса» - единственное подобное мероприятие в России. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Пермский период. Новое время» на лыжной базе «Южный». При проведении «Духа леса» во главу угла ставится принцип инклюзии: вместе с любителями спорта и профессиональными бегунами на старт выйдут люди с ограниченными возможностями здоровья.

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