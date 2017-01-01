ОАО «РЖД» признано виновным в ненадлежащем содержании пешеходного моста на Перми II

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Пермский краевой суд оставил без изменения решение Дзержинского районного суда Перми о признании виновным ОАО «РЖД» в ненадлежащем содержании пешеходного моста около вокзала Пермь II.

Зимой Роспотребнадзор обнаружил нарушение инструкции по содержанию искусственных сооружений. В частности, лестницы и пролёты моста не очищены от наледи, снега, не посыпаны песком, на мосту обнаружены деформированные пролётные строения.

Кроме того, отсутствует возможность прохода по мосту маломобильных групп граждан.

ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности «за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативах правовых актов, устанавливающих порядок оказания услуг населению».

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