Пермский вуз заставили переоформить лицензию

Твитнуть Поделиться Поделиться

Судебная коллегия по административным делам Пермского краевого суда оставила в силе решение Свердловского районного суда Перми о переоформлении лицензии автономной некоммерческой организацией высшего профессионального образования «Прикамский социальный институт».

Изначально с таким требованием выступила прокуратура Свердловского района, которая обнаружила в лицензии на образовательную деятельность вуза отсутствие сведений об актуальном юридическом адресе учреждении.

Ректору было внесено представление, которое было отклонено. Свердловский районный суд встал на сторону надзорного органа, апелляция со стороны вуза также не изменила решения.