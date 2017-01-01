Фильм режиссёра пермской киностудии взяли на московский кинофестиваль «Будем жить»

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VIII московский кинофестиваль «Будем жить» объявил конкурсную программу. Фильм «Вырваться. История любви» режиссёра пермской киностудии «Новый курс» Ольги Аверкиевой вошёл в программу документального кино.

Кадр из фильма Ольги Аверкиевой "Вырваться. История любви".

Кинофестиваль «Будем жить» состоится в Москве с 23 по 31 августа. По традиции он будет приурочен ко Дню российского кино, а в этом году также — к году театра в России. Фестиваль пройдет на ведущих московских площадках: Центральный Дом кинематографистов, кинотеатры «Иллюзион», «Космос», Центр документального кино, «Поклонка», на Поклонной горе.

Конкурс документального кино объединил семь картин на разные темы. Пермский режиссер Ольга Аверкиева представит трогательную историю любви выпускников психоневрологического интерната в фильме «Вырваться. История любви».

Напомним, что документальный фильм «Вырваться. История любви» уже является победителем множества фестивалей, в том числе национального конкурса МКФ «Флаэртиана». Осенью, с 14 по 18 октября, фильм «Вырваться. История любви» увидят зрители независимого фестиваля документального кино RUSDOCFILMFEST-3W в Нью-Йорке.

Отметим, на фестивале также выберут лучший игровой полнометражный и короткометражный фильм. Московский кинофестиваль «Будем жить» проводится с 2011 года, и в первые годы представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016 года фестиваль включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино, и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве.

В разное время в жюри фестиваля входили кинематографисты Александр Ширвиндт, Владимир Меньшов, Владимир Грамматиков, Джаник Файзиев, Борис Токарев, Юрий Коротков, Ирина Апексимова, Иван Кудрявцев, Владимир Фокин, Александр Стефанович, Владимир Фенченко, а мастер-классы проводили Петр Мамонов, Александр Адабашьян, Жора Крыжовников, Алексей Петрухин, Александр Митта.







