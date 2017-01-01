В выходные в Перми 538 домов останутся без воды

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В ближайшие выходные, с 10 утра 10 августа до 10 утра 11 августа, без воды или с перебоями в водоснабжении останутся 538 домов из-за ремонтных работ «Новогора-Прикамье» в районе дома на Куйбышева, 109.

Территория отключения большая и затрагивает два района. В частности, полностью под отключение попадают несколько микрорайонов, например, Крохалева и Нагорный.

Отключения планируются на ул. Анвара Гутауллина, Архитектора Свиязева, Бородинской, Брестской, Василия Васильева, Веры Засулич, Весенней, Вижайской, Геологов, Гусарова, Декабристов, Емельяна Ярославского, Камышловской, Карпинского, Композитора Глинки, Космонавта Леонова, Кояновской, Кузбасской, Куйбышева, Лодыгина, Лукоянова, Маршрутной, Молодёжной, Моторостроителей, Муромской, Никулина, Новосибирской, Норильской, Обвинской, Олега Кошевого, Подводников, Ремонтной, Рязанской, Самолётной, Саранской, Сергинской, Серебрянском проезде, ул. Сивкова, Советской Армии, Солдатова, Сталеваров, Сусанина, Таборской, Тбилисской, Теплогорской, Уфимской, Чердынской, Шахтёрной, Экскаваторной, Яблочкова.

Схема отключения воды. Источник: ООО «Новогор-Прикамье»