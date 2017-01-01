С понедельника МФЦ начнут принимать заявки на субсидии для сельхозпроизводителей

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С понедельника, 12 августа, МФЦ Пермского края начнут принимать документы от сельхозпроизводителей на возмещение части затрат по уплате первоначального лизингового платежа на приобретение техники.

Как сообщили в МФЦ, документы можно подать в любом отделении на территории Прикамья. Пакет документов затем будет передан в минсельхоз. При этом повторно обращаться в МФЦ не нужно.

В МФЦ подчеркнули, что срок приёма документов ограничен — с 12 до 15 августа.