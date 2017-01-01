В ЖК «Маяк» возвели тринадцатый этаж

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Изображение предоставлено ООО СЗ "СИТИ Проект"

ЖК «Маяк» на Стахановской, 1а, растёт на глазах — возведён тринадцатый этаж. А между тем квартир в продаже остаётся всё меньше — чуть более 15% от общего количества. Новый яркий дом отлично видно благодаря отсутствию поблизости высотных зданий — это позволит будущим жильцам наслаждаться потрясающими восходами или закатами! Все строительные работы выполняются строго по утверждённому графику, и новоселье будет точно в срок — во втором квартале 2020 года.

При покупке квартиры важно правильно выбрать момент и не затягивать с решением — время может играть против вашего бюджета! Известно, что цены растут вместе с динамикой строительства! На стоимость квартиры влияют внутренние факторы — скорость строительства, сдача в эксплуатацию, и внешние — инфраструктура, благоустройство района, транспортная доступность и многое другое.

В новом ЖК «Маяк» на выбор покупателей представлена широкая продуктовая линейка: от лаконичных однокомнатных студий площадью от 28 м2 до просторных трёхкомнатных квартир с удобной кухней и окнами на две стороны. Минимальная цена предложения начинается от 1,8 млн руб. Планировки квартир в ЖК «Маяк» — это образец функциональности и эргономики, гармония пропорций и внимание ко всем деталям. Разумная ценовая политика и различные программы по приобретению жилья делают квартиры в ЖК «Маяк» привлекательными для клиентов в сопоставимом сегменте рынка.

Найти в городе действительно большую и удобную квартиру по адекватной цене не так просто. В ЖК «Маяк» отличный выбор трёхкомнатных квартир, в которых будет комфортно и удобно всем членам большой и дружной семьи. Отличное решение: трёхкомнатная квартира площадью 68,5 м2 — просторная кухня 12,4 м2, три отдельные комнаты, вместительный санузел 5,9 м2, два балкона и возможность для обустройства вместительной гардеробной. Успевайте, новая трёхкомнатная квартира с полной отделкой и всего от 3,5* млн. руб.!

Изображение предоставлено ООО СЗ "СИТИ Проект"

Развитая инфраструктура района: всё, что нужно для активной жизни — рядом. Транспортная доступность — важное условие в реалиях сегодняшнего жизненного темпа — удобный выезд на ключевые магистрали города. Строительство с использованием новейшей технологии — финское панельное домостроение.

Подробно изучить планировочные решения, ассортимент квартир, условия покупки и подать заявку на ипотеку вы можете прямо в офисе компании PAN City Group, где квалифицированные специалисты помогут грамотно оформить документы и проконсультируют по всем основным ипотечным программам, а также использованию материнского капитала в качестве первоначального взноса.

Подробности в отделе продаж по телефону ‎(342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж. Планировки и цены вы можете посмотреть на сайте: www.dom-mayak.ru.

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Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004). Застройщик ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru, www.dom-mayak.ru и на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф. ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». Рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект».

*Скидка предоставляется в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Указанная в данном пункте скидка применяется как при покупке за счет собственных, так и за счет заёмных средств, в т.ч. при оплате части стоимости квартиры средствами гос. субсидий.