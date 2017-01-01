В Прикамье краевых и муниципальных чиновников отправят к бизнес-тренеру

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Администрация губернатора Пермского края объявила аукцион на проведение просветительского мероприятия. Начальная цена — 581,2 тыс. руб.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести в Перми до 31 сентября тренинг для 250—300 человек. Спикер — Максим Батырёв.

В техзадании говорится, что Максим Батырёв — консультант и бизнес-тренер по менеджменту, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года», «Бизнес-спикер года», лауреат национальных премий «Электронная буква» и «Книжная премия Рунета». Максим Батырев является автором книг «45 татуировок менеджера», «45 татуировок продавана» и «45 татуировок личности».

В техзадании сказано, что чиновников отправят на бизнес-тренинг для формирования профессионального состава на государственной гражданской и муниципальной службе через создание единого социокультурного, образовательного пространства и повышение эффективности взаимодействия лиц, включённых в кадровый резерв, представителей общественности, органов государственной власти Пермского края и местного самоуправления муниципальных образований.

Продолжительность мероприятия — от 2,5 часа до 4 часов, включая кофе-брейк. Допускаемые форматы проведения мероприятия: лекция, и/или семинар, и/или мастер-класс, и/или практический тренинг. Тематика мероприятия согласуется с заказчиком по предложению спикера с учётом региональных и профессиональных особенностей. При этом в процессе проведения мероприятия должны быть рассмотрены следующие аспекты: имидж, позиции, принципы, установки; личность менеджера; организация работы менеджера; мотивация лидера; корпоративная культура и нематериальная мотивация.

Заявки на аукцион принимаются до 19 августа. Сам аукцион планируют провести 21 августа.