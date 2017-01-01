Городские власти планируют выдавать многодетным семьям по 250 тыс. руб. вместо участков Но возможность выбрать земельные участки у семей останется

Твитнуть Поделиться Поделиться

На августовское пленарное заседание Пермской городской думы вынесен проект решения о порядке предоставления единовременных выплат многодетным семьям вместо предоставления земельных участков.

Об этом 8 августа во время встречи с представителями многодетных семей заявила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

Фактически это означает альтернативу предоставления участков. Причины этому две — нехватка самих участков и большая очередь на их предоставление (6,5 тыс. семей). Поэтому, основываясь на опыте других регионов, принято решение предоставить семьям денежную альтернативу.

На этот шаг городских властей подвигла и скорость предоставления участков, причина которой кроется как раз в их нехватке: по словам начальника департамента социальной политики администрации Перми Юлии Овсянниковой, с 2012 года семьям было предоставлено 1968 участков.

При этом особо острая нехватка наблюдается на территории Перми, поэтому власти уже обращают внимание не только на Пермский район, но и на другие муниципалитеты. Теоретически это может быть любой муниципалитет Прикамья. Например, планируется предоставление участков для пермяков в Юсьвинском и Чусовском районах.

Далеко не всем многодетным семьям нравится перспектива получить участок на значительном расстоянии от краевого центра, поэтому денежная компенсация — логичная альтернатива.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми:

— Начать рассмотрение этого вопроса планируется в середине августа. Сейчас есть возможность внести свои предложения в этот документ.

По словам Юлии Овсянниковой, анализ ситуации показал, что оптимальной суммой единовременной выплаты будет 250 тыс. руб.

Юлия Овсянникова, начальник департамента социальной политики администрации Перми:

— Расчёт размера выплаты произведён следующим образом. Взята средняя рыночная стоимость одной сотки земельного участка в Пермском крае. Она составляет 16,2 тыс. руб. Показатель умножен на средний размер земельного участка, приобретаемого гражданами в регионе, — 15,3 сотки. В итоге получилась сумма 250 тыс. руб.

При этом, как отметила глава департамента, был изучен опыт других регионов России, которые применяют денежные выплаты в аналогичном вопросе.

Так, выплаты в Свердловской области составляют 200 тыс. руб., в Вологодской — 223 тыс. руб., в Челябинской — 251 тыс. руб., в Калининградской области и Санкт-Петербурге — 300 тыс. руб. Больше всего выплачивают в Ямало-Ненецком АО — более 1 млн руб., но, как отметила Юлия Овсянникова, равняться на этот регион не стоит, там в принципе другие цены на всё и другие условия.

Людмила Гаджиева сообщила, что «если всё пройдёт гладко», то с октября начнётся приём заявлений на предоставление выплаты, с декабря — приём пакета документов и начнутся первые перечисления. В этом году планируется 20 тестовых выплат, чтобы посмотреть, как система будет работать дальше.

При этом выплаты будут носить исключительно целевой характер, то есть только под индивидуальное строительство, садоводство, подсобное хозяйство. Потратить деньги, например, на улучшение жилищного вопроса (добавить на покупку квартиры) невозможно — это запрещает законодательство. Кроме того, участок будет приобретаться в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи (в том числе и детей) и не может быть менее предельного минимального размера по виду разрешённого использования. Например, под ИЖС в Перми это 450 кв. м, но в других муниципалитетах этот показатель может быть другим.

Тем не менее семья впоследствии сможет продать участок, но с разрешения органов опеки.

Власти подчёркивают, что семьи сами смогут выбирать форму предоставления (участок или выплата), никаких отдельных очередей не будет. То есть всё должно происходить в порядке сформированной очерёдности.