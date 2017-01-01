До конца года в Прикамье появится интерактивная карта распространения борщевика

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В Пермском крае начали разрабатывать интерактивную карту для оперативного определения новых мест роста борщевика Сосновского: каждый муниципалитет будет вносить точные и подробные сведения о произрастании борщевика на своей территории.

Ознакомиться с интерактивной картой можно будет на сайте «Управляем вместе». Карта будет регулярно обновляться и содержать актуальную информацию о том, какие площади покрыты борщевиком, к какому типу земель относятся эти участки (земли сельхозназначения, земли населённых пунктов) и когда планируется их очистить.

Отметим, что, по данным краевого минсельхоза, на 8 августа 2019 года в Прикамье засорены борщевиком 49,6 тыс. га. Самая плохая ситуация в Нытвенском районе: там этим растением покрыто порядка 15,4 тыс. га территории. В Чернушинском районе борщевик занял около 10,4 тыс. га, в Куединском — 3,3 тыс. га, в Александровском — 3 тыс. га, в Добрянском — 2,2 тыс. га, в Октябрьском — 1,9 тыс. га, в Оханском и Осинском — по 1,8 тыс. га.

Муниципалитеты должны утвердить планы первоочередных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского до 1 сентября 2019 года.

Источник — пресс-служба администрации губернатора