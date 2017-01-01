Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти со 9 по 16 августа

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Пермяков ждут несколько благотворительных забегов, концерт семейного дуэта органистов из Санкт-Петербурга, опера в формате TheatreHD и новый лекторий о театре и академической музыке. Главным событием ближайшего уикенда станет большой фестиваль уличных театров.

В эту субботу пермяков приглашают посетить фестиваль уличных театров Perm Street Fest 2019 (0+). С самого утра и до позднего вечера гостей события ждёт насыщенная программа: мастер-классы ведущих специалистов в области циркового искусства, парад участников фестиваля, выступления площадных артистов, огненный спектакль Flower в исполнении театра теней и огня из Болгарии, а также танцы на стене Заксобрания в исполнении театра iL Posto (Италия). Ярким событием дня станет проход канатоходца по канату, который будет натянут между зданиями Театра-Театра и Заксобрания. Этот путь пройдет выдающийся профессионал Friedi KÜhne (Германия).

Городская эспланада, 10 августа, с 11:00

«Огни Гефеста» (0+) — межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства. Главная тема этого года — «Фестивальное закулисье». Всем известна фраза «Театр начинается с вешалки». Именно вешалки будут ковать кузнецы во время конкурса на лучшее кованое изделие. Посетители понаблюдают за работой мастеров, примут участие в ковке и проголосуют за победителя. Все изделия после закрытия «Огней Гефеста» найдут достойное применение в музеях и театрах.

На территории Музея истории соли развернутся «подмостки» импровизированных театров кукол, театров теней, театров одного актера. И дети, и взрослые смогут принять участие в исторической реконструкции, в мастер-классах по актёрскому мастерству, сценической речи, изготовлению декораций. На фестивале выступят мастера фолк-музыки, известные как в Пермском крае, так и в стране. Хедлайнер — тюменская группа Aeterna.

Соликамск, «Музей истории соли» (ул. Газеты Звезда, 2), 10, 11 августа

В Перми начал работу новый просветительский проект — лекторий о театре и академической музыке «Полная ложа» (12 +). Организаторы намерены создать регулярно действующую площадку для просвещения театральных зрителей и посетителей концертов.

На этой неделе зрителей ждёт лекция «Театральная демократия». Почему пермского зрителя можно считать уникальным с точки зрения его влияния на жизнь театра? Какую роль музыканты-любители сыграли в развитии Пермского театра оперы и балета? Когда в Перми возникло общество любителей балета и как его деятельность привела к созданию конкурса «Арабеск»? Как зрители благодарили артистов на рубеже XIX-XX веков и как делают это сегодня? Лектор — главный редактор издательского отдела Пермского театра оперы и балета Наталья Овчинникова.

«Сказариум», Лето Парк, 15 августа, 18:30

Благотворительный забег «Встреча поколений» (0+) — это совместный старт с участниками и призёрами Олимпийских игр и чемпионатов мира из Пермского края. Компанию любителям спорта на дистанциях в 1 км, 3 км и 10 км составят трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко, бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи по могулу Александр Смышляев, Олимпийский чемпион и серебряный призёр Олимпиады 1988 года лыжник Михаил Девятьяров, бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года в личном спринте, чемпион России лыжник Глеб Ретивых и другие известные атлеты. Все средства, собранные в результате забега, направляются в благотворительный фонд Альберта Демченко на реализацию программы по сенсорной интеграции детей с особенностями развития. После окончания соревнований посетителей ждут выступления спортивных команд Пермского края и музыкальных коллективов, а также автограф- и фотосессия с приглашёнными гостями.

Лыжная база «Динамо», 10 августа, 10:00

Уникальный инклюзивный трейл-забег «Дух Леса» (0+) посвящён Дню физкультурника России. Трейл-бег — спортивная дисциплина, а также форма увлекательного и активного отдыха, граничащая с экстримом, предполагающая преодоление дистанции по природному ландшафту. «Дух Леса» — это единственный инклюзивный трейл-забег в России: вместе с любителями спорта и профессиональными бегунами на старт выходят люди с ограниченными возможностями здоровья. Участников ожидают трассы длиной 1, 3, 5 и 10 километров, контрольное время составляет два часа. Соревнования проходят в личном зачёте для различных категорий бегунов от 7 до 70 лет и старше. Планируются отдельные категории для людей с ограниченными возможностями здоровья — ещё одна особенность трейл-забега.

Лыжная база «Южный» (ул. Казахская, 71а), 11 августа, 10:00

Органный дуэт Андрей и Ирина Маркеловы (Санкт-Петерург) (6+) представит очень разнообразную музыкальную программу из произведений немецких композиторов Иоганна Себастьяна Баха, Георга Бёма, Франца Пауля Лахнера, Адольфа Фридриха Хессе; австрийских: Вольфганга Амадея Моцарта и Йозефа Лабора, а также французов Шарля-Камиля Сен-Санса, Шарля-Мари Видора, Шарля Валантена Алькана. Представлена и российская музыка — произведения композитора Олега Янченко.

Органный концертный зал, 15 августа, 19:00

«Аида» (16+) Джузеппе Верди — редкий пример того, как опера, написанная «по случаю», завоевала невероятную популярность и зрительскую любовь по всему миру. Сочинённая по заказу египетского хедива, «Аида» была приурочена к открытию Суэцкого канала. Спектакль, показанный в декабре 1871 года в Каирском оперном театре, потрясал воображение — в нём были задействованы всевозможные технические средства и все впечатляющие эффекты, которые были доступны на тот момент. С момента американской премьеры в 1884 году «Аида» не покидала сцену Метрополитен-оперы, присутствуя в афише каждого сезона, а общее количество представлений давно перевалило за 1100. Нынешняя постановка Сони Фрисселл впервые увидела свет в 1988 году, и в ней успели поучаствовать все звёзды прошедших десятилетий. В новом сезоне Метрополитен-опера снова привлекла лучшие силы: заглавную роль исполнит Анна Нетребко, вместе с ней на сцену выйдут Александр Антоненко в роли благородного Радамеса и Анита Рачвелишвили в роли царственной и страстной Амнерис. Для тех, кто пристально следит не только за оперными, но и за балетными новинками, в «Аиде» припасена отдельная «изюминка» — два хореографических номера в постановке Алексея Ратманского, обновившего несколько лет назад танцы в старом спектакле. Классические балетные па отлично поддерживают полагающийся «Аиде» статус «большой оперы» и делают зримыми блестящие музыкальные акценты. За дирижерским пультом — Никола Луизотти.

Кинотеатр «Киномакс», 14 августа, 19:00

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