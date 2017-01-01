ТИКи назначили выборы в семи муниципальных округах Прикамья на 27 октября

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Как сообщает пресс-служба краевого избиркома, 27 октября пройдут выборы депутатов дум Гайнского, Косинского, Кочёвского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, а также Уинского муниципальных округов. Кроме того, в этот же день состоятся дополнительные выборы депутата Гремячинской городской думы по одномандатному избирательному округу №3.

Сейчас идёт период предоставления необходимого для выдвижения кандидатов пакета документов в соответствующие территориальные избирательные комиссии, а с 22 августа до 18:00 11 сентября 2019 года будет идти приём документов на регистрацию.

Решение о регистрации кандидата или мотивированный отказ принимается ТИКом в течение 10 дней со дня подачи необходимых документов. Таким образом, полный список зарегистрированных кандидатов на выборы депутатов дум муниципалитетов будет известен после 21 сентября.