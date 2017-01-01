Первый замглавы минэка Прикамья трудоустроился в администрацию губернатора

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Алексей Григорьев назначен заместителем главы администрации губернатора региона. По информации «Нового компаньона», в администрации губернатора он будет отвечать за макроэкономические вопросы региона.

Ранее Алексей Григорьев занимал должность первого заместителя министра экономического развития Пермского края. Сейчас исполняющим обязанности замминистра экономического развития Прикамья является начальник управления налогообложения Даниил Гетманский.

Отметим, что Алексей Григорьев работал в краевом министерстве экономического развития с лета 2017 года. До этого чиновник занимал пост замначальника управления финансовой и налоговой политики департамента экономической политики и развития Москвы.