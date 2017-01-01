На пермской набережной построят ещё три амфитеатра, панорамное кафе и зал для лекций Начальная стоимость контракта составляет 166,8 млн руб.

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Вчера, 7 августа, администрация Перми объявила аукцион на строительство зданий и сооружений в рамках реконструкции сквера на нижней части набережной Камы. Начальная стоимость контракта составляет 166,8 млн руб. Источник финансирования — бюджет города и Пермского края.

В частности, подрядчику нужно построить на участке (от спуска от Кафедрального собора до границы земельного участка ОАО «Порт Пермь») лекционный зал (сентябрь — ноябрь 2019 года), амфитеатр (октябрь 2019 — март 2020 года), панорамное кафе в прогулочной зоне (ноябрь 2019 года — май 2020 года), склад у администрации (май — июль 2020 года), спорт-кафе (март — сентябрь 2020 года) и хозяйственный склад (июль — октябрь 2020 года). Также победителю аукциона нужно построить подпорные стенки (сентябрь 2019 года — февраль 2020 года), большой и малый амфитеатры в спортзоне, лестницы, площадки (январь — сентябрь 2020 года) и выполнить каптаж родника (октябрь — ноябрь 2020 года). Все работы нужно выполнить до 30 ноября 2020 года.

Заявки принимаются до 16 августа. Аукцион планируется провести в тот же день.