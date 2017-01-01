Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 9 августа

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Приходит школьная пора: заботы, радости, тревоги. Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил ход работ на стройках школ города.

В зоне особого внимания. Департамент ЖКХ провёл встречу с жителями дома, «сползающего» в овраг.

Зима близко. Глава Перми провёл заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону.

Досрочно со знаком качества! На прошлой неделе в Перми состоялась приёмка дворов в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Во благо пермяков. Депутаты городской думы привлекают бизнес к работе с людьми с ограниченными возможностями.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Практические советы по освоению и использованию официального сайта ПФР.

Когда мусор в порядке. Рассказываем о том, кто за что отвечает при уборке мусора и можно ли за это не платить.

Чистый пруд. Расчистка Мотовилихинского пруда в Перми завершится в октябре этого года.

Город слышит — город решает. На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают специалисты управления жилищных отношений администрации Перми.

Потоп останется в прошлом. На перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Советской началось переустройство ливневой канализации.

Дума всех сильней! В Перми прошёл очередной этап Спартакиады муниципальных служащих города и депутатов городской думы.

Пермь в предвкушении праздника спорта. До начала Пермского международного марафона осталось меньше месяца.

В «Хохловке» отпразднуют Яблочный Спас. Пермяков приглашают встретить первые «осенины»

Спортивные выходные. В Перми пройдут соревнования по лёгкой атлетике среди инвалидов.

Выходные на набережной. Программа культурно—массовых мероприятий на городской набережной со 9 по 11 августа.

Афиша. Пермь. Избранное: Куда пойти со 9 по 16 августа. Пермяков ждут несколько благотворительных забегов, концерт семейного дуэта органистов из Санкт-Петербурга, опера в формате TheatreHD и новый лекторий о театре и академической музыке, а также большой фестиваль уличных театров.

Экскурсии в августе. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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