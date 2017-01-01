Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 9 августа
Приходит школьная пора: заботы, радости, тревоги. Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил ход работ на стройках школ города.
В зоне особого внимания. Департамент ЖКХ провёл встречу с жителями дома, «сползающего» в овраг.
Зима близко. Глава Перми провёл заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону.
Досрочно со знаком качества! На прошлой неделе в Перми состоялась приёмка дворов в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Во благо пермяков. Депутаты городской думы привлекают бизнес к работе с людьми с ограниченными возможностями.
Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Практические советы по освоению и использованию официального сайта ПФР.
Когда мусор в порядке. Рассказываем о том, кто за что отвечает при уборке мусора и можно ли за это не платить.
Чистый пруд. Расчистка Мотовилихинского пруда в Перми завершится в октябре этого года.
Город слышит — город решает. На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают специалисты управления жилищных отношений администрации Перми.
Потоп останется в прошлом. На перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Советской началось переустройство ливневой канализации.
Дума всех сильней! В Перми прошёл очередной этап Спартакиады муниципальных служащих города и депутатов городской думы.
Пермь в предвкушении праздника спорта. До начала Пермского международного марафона осталось меньше месяца.
В «Хохловке» отпразднуют Яблочный Спас. Пермяков приглашают встретить первые «осенины»
Спортивные выходные. В Перми пройдут соревнования по лёгкой атлетике среди инвалидов.
Выходные на набережной. Программа культурно—массовых мероприятий на городской набережной со 9 по 11 августа.
Афиша. Пермь. Избранное: Куда пойти со 9 по 16 августа. Пермяков ждут несколько благотворительных забегов, концерт семейного дуэта органистов из Санкт-Петербурга, опера в формате TheatreHD и новый лекторий о театре и академической музыке, а также большой фестиваль уличных театров.
Экскурсии в августе. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.
Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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