В Прикамье выбрали подрядчика на строительство распределительных газопроводов

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Конкурсная комиссия подвела итоги двух аукционов на строительство распределительных газопроводов на территории ряда муниципальных образований Пермского края.

Закупки организовало министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края по заказу МКУ «Управление капитального строительства г. Соликамска» и администрации Куединского сельского поселения. Совокупная начальная цена контрактов обеих закупок составила более 520 млн руб.

В итоге победителем аукционов стало ООО «Специальная прокладка подземных коммуникаций и строительство», обладающее опытом выполнения аналогичных работ. Контракты с компанией заключат в ближайшее время.

Отметим, что работы по строительству газопроводов должны завершить в 2020 году. За это время возможность подключиться к газу получат более 7,5 тыс. домовладений, в которых проживают более 18,7 тыс. человек.

Источник — пресс-служба администрации губернатора