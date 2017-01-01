Гордума Перми рассмотрит вопрос о передаче стадиона «Звезда» в краевую собственность Мэр Перми внёс в представительный орган проект решения о безвозмездной передаче имущества краю

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Глава Перми Дмитрий Самойлов внёс в гордуму проект решения думы «О разрешении безвозмездной передачи движимого и недвижимого имущества по ул. Куйбышева, 95, земельного участка под ним, недвижимого имущества по ул. Куйбышева, 97 в собственность Пермского края».

В документе, опубликованном на сайте гордумы Перми, говорится: балансовая и кадастровая стоимость всех объектов и земельного участка превышает 383,3 млн руб. Но имущество планируется передать в собственность Пермского края безвозмездно.

Напомним, что в 2018 году мэрия передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование Центру спортивной подготовки Пермского края после того, как ФК «Амкар» прекратил своё существование из-за финансовых проблем.