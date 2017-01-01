В Перми разработали механизм предоставления денежных выплат многодетным семьям

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В Перми у многодетных семей скоро появится возможность выбора формы государственной поддержки. Если ранее семьи могли рассчитывать только на предоставление земельного участка, включенного в перечень, то теперь они смогут самостоятельно выбрать земельный участок и получить единовременную денежную выплату на его приобретение. Выплата будет носить целевой характер, что определено федеральным законодательством. Механизм альтернативной формы поддержки в пилотном варианте планируется внедрить уже до конца этого года, полноценно — с 2020 года.

Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу до конца года разработать механизм альтернативных мер по обеспечению многодетных семей земельными участками и предусмотреть средства в городском бюджете. На сегодняшний день городской администрацией создана рабочая группа по подготовке пакета нормативных правовых документов, регламентирующих предоставление этой выплаты. В состав рабочей группы вошли представители департамента земельных отношений, департамента градостроительства и архитектуры, департамента социальной политики, министерства имущественных и земельных отношений Пермского края.

Рабочая группа уже проанализировала существующие формы поддержки многодетных семей, условия их предоставления, изучила опыт других субъектов по предоставлению денежных выплат и существующий рынок земельных участков на территории Пермского края на предмет их стоимости и средних размеров. Также было заказано экспертное заключение Пермской торгово-промышленной палаты.

Вопрос предоставления единовременных выплат планируется в ближайшее время обсудить с представителями многодетных семей, депутатами гордумы, экспертами.

Источник — пресс-служба администрации Перми