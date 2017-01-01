В конце лета в Перми вырастут цены на загородные дома

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С 19 августа цены на загородные дома с земельными участками в посёлке «Троицкая усадьба» вырастут на 10%.

Фото: Рудольф Фирулёв

Посёлок «Троицкая усадьба» расположен вблизи от Перми, в районе деревни Мостовой, что неподалеку от посёлка Троица. Здесь можно приобрести как земельные участки для индивидуального строительства, так и готовые дома.

Сегодня для тех, кто хочет обзавестись готовой дачей, предлагаются двухэтажные компактные дома с мансардой, площадью 62 кв. м, на участке 8,4 сотки, стоимостью от 1 млн 190 тыс. руб. После повышения цен, с 19 августа, стоимость такого дома с участком составит 1 млн 309 тыс. руб. Дом построен из бруса — это экологичный материал, поэтому дышать в таком доме легко. Второй, мансардный, этаж утеплён. В доме установлены металлическая входная дверь и окна ПВХ, из которых открывается прекрасный вид на Сылву.

Посёлок «Троицкая усадьба» подключён к электричеству, внутриквартальные проезды отсыпаны щебнем, территория загородного посёлка ограждена общим забором и круглогодично охраняется. Жители «Троицкой усадьбы» имеют свободный выход к воде, куда можно прийти искупаться или порыбачить.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-300-7977 и на сайте .

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