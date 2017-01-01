В Прикамье возбудили дело по признакам халатности при обеспечении жильём молодых семей

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Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», СУ СКР по Пермскому краю в середине июля возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту бездействия со стороны неустановленных сотрудников минсоцразвития Пермского края при реализации федеральной подпрограммы по обеспечению жильём молодых семей.

Согласно условиям подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей», молодые семьи, нуждающиеся в улучшении условий проживания, могут получить социальные выплаты в виде сертификата в размере 30—35% стоимости жилья. При этом возраст каждого супруга на момент решения о включении семьи в подпрограмму не должен превышать 35 лет. Если семья по достижении одним из супругов 35 лет не получает средств, то она автоматически выходит из числа участников подпрограммы.

Сейчас в очереди на федеральную выплату состоят 11,8 тыс. человек. Но из-за низких темпов реализации подпрограммы, по словам собеседника издания, из очереди на получение выплат могут быть исключены около 4 тыс. человек. Однако источник, близкий к краевым властям, отмечает, что количество выдаваемых сертификатов напрямую зависит от объёмов финансирования. «Фактически основная нагрузка легла на региональный бюджет. Но на 2017 год федеральных денег не выделялось вообще. Все хотят помочь, но вопрос в деньгах, поэтому обвинять кого-то в совершении преступления — совершенно неправильно и бессмысленно»,— заявил собеседник.

В министерстве социального развития подтвердили, что у них есть вопросы к порядку финансирования региона из федерального бюджета. «Ежегодно правительством Пермского края направляется заявка в Министерство строительства и ЖКХ РФ на привлечение дополнительных федеральных средств. Так, в 2018 году Пермский край дополнительно привлёк 47,6 млн руб. В настоящее отправлена заявка в Минстрой на финансирование 2020 года»,— пояснили изданию в ведомстве.

Отметим, что в 2012 году, чтобы снизить напряжение среди претендентов на федеральные выплаты, руководство региона запустило собственную программу. Её участники могут получить 10% от общей стоимости жилья, но при этом они выйдут из очереди на 30—35%-ю выплату. Также региональная программа отличается от федеральной подпрограммы тем, что по достижении 35 лет её участники не исключаются из очереди.