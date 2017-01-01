Участок ивового сквера около Садового предложено перевести в зону парков

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Комиссия по землепользованию и застройке 7 августа положительно отреагировала на инициативу перевести в зону парков и скверов (ТОП-1) участок площадью 4,5 тыс. кв.м. в Мотовилихинском районе Перми по адресу: ул. А.Гайдара, 12Б.

Сейчас участок находится в зоне оптовой торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) и частично используется под парковку (хотя предназначался под застройку), при этом основная её часть используется как сквер.

По мнению экологов, на участке расположена аллея ив, боярышника, лип, берёз. И ещё в советские времена здесь был запланирован «Парк пионерии». Перевод в зону парков и скверов юридически не позволит здесь что-либо строить.

Источник: yandex.ru/maps/