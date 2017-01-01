На выборы депутатов в думы трёх муниципальных округов заявились 189 кандидатов Выборы в Александровском, Березовском и Ординском муниципальных округах пройдут 29 сентября

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Как сообщает пресс-служба крайизбиркома, завершился прием документов на выдвижение от кандидатов в депутаты Дум Александровского, Березовского и Ординского муниципальных округов. Всего на данные кампании выдвинулись 189 человек. Из них 56 — это кандидаты-самовыдвиженцы.

От политических партий зарегистрировались133 кандидата. Больше всего кандидатов идут от «Единой России» — 45 человек, от ЛДПР — 33, от КПРФ — 27, от «Справедливой России» 24 кандидата. Ещё два кандидата выдвинуты «Казачьей партией» и по одному кандидату — от «Российского Объединенного Трудового Фронта» и партии «Ветеранов России».

Таким образом, в Думу Александровского муниципального округа на 15 мест претендуют 53 кандидата. В Думу Ординского округа (15 мандатов) выдвинулись 64 человека, а в Думу Березовского округа (16 мандатов) заявились 72 кандидата.

Процесс подачи документов на регистрацию закончится 14 августа после того, как ТИКи проверят необходимые сведения, документы и подписные листы, представленные самовыдвиженцами.