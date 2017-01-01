Мечта о пермском хариусе Стартовала подготовка к новому фестивалю «День рождения реки»

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О новом большом проекте, который носит культурный, экологический и просветительский характер, рассказали журналистам организаторы события — руководитель департамента культуры администрации Перми Елена Неганова, арт-директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева и event-maker Олег Ощепков. Четвёртой должна была быть общественная активистка Надежда Баглей, но её сейчас нет в Перми. Тем не менее, её имя постоянно звучало на встрече с прессой: не будь Надежды Баглей и её многолетних усилий по защите малых рек Перми, не было бы и нынешнего фестиваля.

По словам Елены Негановой, предшественником нового события был «День рождения набережной», который проходил в Перми в последние годы в первое или второе воскресенье сентября. В новой версии событие призвано переключить внимание участников и зрителей с набережной на собственно реку, точнее, на все реки: и главную — Каму, и малые реки — её притоки. «День рождения реки» — такой день, когда река становится главным действующим лицом и главным благоприобретателем: как сказала Наиля Аллахвердиева, река будет получать подарки, и вся активность в этот день будет сосредоточена не вокруг того, чего хочет человек от реки, а вокруг того, чего хочет сама река.

«День рождения реки» будет отмечаться 8 сентября. Накануне, 7 сентября, начнётся экологическая и деловая программа, за которую отвечает Олег Ощепков. Он ведёт переговоры с авторами успешных кейсов ревитализации речных долин из Кирова, Ижевска, Краснодара, Казахстана и Великобритании. Их пригласят выступить в Перми со своими презентациями, и некоторые их находки возьмут на вооружение. В этот же день группы активистов будут прибирать речные берега, ремонтировать мостики, строить дизайнерские скворечники и домики для жаб.

В воскресенье, 8 сентября, основные события сосредоточатся около арт-объекта «Счастье не за горами». По словам Наили Аллахвердиевой, ежегодный разлив Камы, когда пермяки массово идут смотреть на полузатопленное «Счастье...», отражающееся в воде, и массово фотографируются на его фоне — это пермский аналог японского ханами, любования цветами сакуры, а также важный пример того, как произведение художника помогает обратить внимание на красоту природы.

Праздничная программа начнётся в 10.00 — в это время на набережной пройдёт занятие йогой «Кама с утра». Затем начнутся заплывы на самодельных судах, соревнования по аквабайку и регата. Вечером состоится выступление «Водного цирка» с флайбордистами, гидроциклами, светодиодным шоу и фейерверком, а также несколько музыкальных программ на разных площадках. Курировать программу электронной музыки берётся экс-руководитель фестиваля KAMWA Наталия Шостина: по словам Наили Аллахвердиевой, это будет спокойная медитативная музыка, которая станет фоном для любования речными пейзажами. Программу живой музыки организует директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова.

По замыслу организаторов, в дальнейшем фестиваль «День рождения реки» должен стать не просто ежегодным, а итоговым событием годовой программы «Город рек» с большой экологической составляющей, которая должна изменить и реки, и людей, живущих на их берегах. Надежда Баглей предлагает сделать символом программы хариуса — рыбу, которая когда-то водилась в пермских реках, и стремиться к тому, чтобы она снова могла в них жить. Олег Ощепков подчёркивает, что в этой программе все «на одной доске»: люди, рыбы, птицы и насекомые. Человек и насекомое в равной степени важны для рек, а реки в равной степени важны для них.

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