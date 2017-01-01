Из законопроекта о профильных детских лагерях исключили детей-инвалидов и детей с ОВЗ Упоминание об этих категориях детей убрали, так как они учтены в другом краевом законе

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Сегодня, 7 августа, прошло заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О внесении изменений в отдельные законы ПК в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в ПК». Этим законопроектом предлагается предусмотреть в краевом законодательстве новую форму образовательной и досуговой деятельности — «детские специализированные (профильные) лагеря (смены)».

В частности, на рабочей группе приняли поправку, уточняющую определение детских специализированных (профильных) лагерей (смен) в соответствии с Приказом Минобра РФ от 13 июля 2017 года №656. Теперь детские специализированные (профильные) лагеря или смены — «это форма образовательной и досуговой деятельности, организуемая на базе стационарных организаций, размещённых в загородной местности или в черте города, расположенных на территории Пермского края, направленная на развитие творчески одарённых или социально активных детей, имеющих достижения в определённой сфере деятельности, соответствующей направленности профильного лагеря, с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 14 дней».

Отметим, что ранее в этом определении было также указано, что деятельность специализированных или профильных лагерей и смен может быть направлена «на реализацию реабилитационных программ социально-педагогической направленности, в том числе с участием детей с отклонением в поведении, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья…». В КСП Пермского края указали, что в законопроекте не определены размеры господдержки, предоставляемой родителям при приобретении путёвок для указанной категории детей. Кроме того, сейчас в законодательстве отсутствует понятие «дети с отклонением в поведении».

Как пояснил «Новому компаньону» председатель комитета по социальной политике ЗС Сергей Клепцин, чьи поправки приняли между чтениями, что упоминание о детях-инвалидах и детях с ОВЗ пришлось убрать из законопроекта, так как эти категории детей обозначены в другом законе. «Этот законопроект говорит об общих правилах организации, а детям-инвалидам и детям с ОВЗ нужны особые условия транспортировки и нахождения в оздоровительных лагерях. У них своя особая программа реабилитации и другие размеры компенсации. Поэтому детей-инвалидов и детей с ОВЗ мы не забываем. Не беспокойтесь», — добавил он.

Также между чтениями в законопроект внесли поправки, которые предусматривают приобретение путёвок в детские специализированные (профильные) лагеря для детей при отсутствии медицинских противопоказаний (в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 13 июня 2018 года №327н) и возможность предоставления родителям денежной компенсации за самостоятельно приобретённые путёвки.

Напомним, что если законопроект примут во втором чтении, поправки вступят в силу только с 1 января 2020 года. Поэтому деньги на путёвки в профильные смены, которые пройдут этим летом, в бюджете края не предусмотрены.