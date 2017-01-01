Пермяков приглашают поделиться личными историями о ДК им. Калинина
Дворец культуры имени Калинина собирает истории от жителей Перми, связанных с деятельностью дворца с 70-ых годов прошлого столетия до наших дней. Лучшие рассказы станут материалом для видеосюжетов об одном из крупнейших городских культурных пространств.
Проект конкурса стал победителем XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы» и направлен на возрождение исторической памяти о месте, почти полвека объединяющем жителей микрорайонов Крохалева, Краснова, Октябрьский.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, до конца августа необходимо предложить свою историю и возможные материалы для экспозиции.Рассказ будет снят на видео. Самые яркие из предложенных историй предстоит определить зрителям. Голосование за лучший ролик будет происходить в сентябре в режиме онлайн. Награждение участников и победителей конкурса состоится 1 ноября, сообщили во дворце.
Положение о конкурсе с формой заявки можно скачать по ссылке. В конкурсе могут принять участие совершеннолетние жители города Перми. Приём заявок проводится по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева 140, на адрес электронной почты dkkalinina@mail.ru или по телефону (342) 249-30-12.