Пермяков приглашают поделиться личными историями о ДК им. Калинина

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Дворец культуры имени Калинина собирает истории от жителей Перми, связанных с деятельностью дворца с 70-ых годов прошлого столетия до наших дней. Лучшие рассказы станут материалом для видеосюжетов об одном из крупнейших городских культурных пространств.

ДК им. Калинина

Проект конкурса стал победителем XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы» и направлен на возрождение исторической памяти о месте, почти полвека объединяющем жителей микрорайонов Крохалева, Краснова, Октябрьский.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, до конца августа необходимо предложить свою историю и возможные материалы для экспозиции.Рассказ будет снят на видео. Самые яркие из предложенных историй предстоит определить зрителям. Голосование за лучший ролик будет происходить в сентябре в режиме онлайн. Награждение участников и победителей конкурса состоится 1 ноября, сообщили во дворце.

Положение о конкурсе с формой заявки можно скачать по ссылке. В конкурсе могут принять участие совершеннолетние жители города Перми. Приём заявок проводится по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева 140, на адрес электронной почты dkkalinina@mail.ru или по телефону (342) 249-30-12.





Агитплощадка. Вокальная студия цеха 53, 1986 год

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