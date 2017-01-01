Количество выданных автокредитов в Пермском крае выросло на 3,1%

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По итогам второго квартала 2019 года, количество выданных автокредитов жителям Пермского края (по сравнению со вторым кварталом 2018 года) выросло на 3,1%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостата», в регионе в количественном отношении количество автокредитов выросло на 200 ед. — 6,4 тыс. против 6,2 тыс.

Этот показатель значительно ниже среднероссийского (рост на 8%).

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы. При этом важно отметить, что автокредитование продолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром.

При этом количество проданных автомобилей в стране сократилось.

«Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются. Так, во втором квартале 2019 года было продано на 5,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что если бы не автокредитование, падение продаж было бы ещё более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент», — отмечает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Всего во втором квартале 2019 года в России выдано 241,2 тыс. автокредитов.