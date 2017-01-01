На «Азоте» инвестируют в производство неконцентрированной азотной кислоты

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Фото: Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

В отделении А производства неконцентрированной азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» реализуется инвестпроект по техническому перевооружению нескольких агрегатов. Мероприятие направлено на увеличение производительности продукции. Бюджет инвестиционного проекта составляет 226,8 млн руб.

Инвестпроект предусматривает несколько изменений в технологии производства продукта. Одно из основных — это исключение из схемы камеры сгорания реактора. Его работу — дополнительный подогрев хвостовых газов после подогревателя первой ступени — теперь выполняет новый теплообменник. Такая замена обеспечивает повышение производительности агрегата, а также уменьшение расходного коэффициента природного газа, который использовался в камере сгорания реактора.

Кроме того, важные работы прошли на контактном аппарате агрегата №2А. Там, помимо стандартной замены катализаторных сеток, установлена новая фланцевая пара — деталь, которая соединяет верхнюю и нижнюю части, и смонтировано новое поддерживающее устройство для катализаторных сеток. В результате контактный аппарат стал более герметичным и не пропускает даже малейшие пары сред, которые в нём находятся.

Монтируется новый подогреватель хвостовых газов на агрегате №2А, чтобы они не потеряли необходимую температуру и обеспечили отчистку, обновляются трубки и змеевики на тарелках в абсорбционной колонне, в которой и происходит процесс образования азотной кислоты.

Дополнительно в результате ремонта заменены расходные материалы, устранены дефекты на аппаратах и трубопроводах. Проведены вскрытие, диагностика и ремонт нагнетателя, турбокомпрессора, турбины и редуктора — основных элементов агрегата. Выполнена экспертиза и ремонт внутренних устройств аппаратов. Заменены фильтры воздуха и фильтрующие элементы смесителя и окислителя.

Евгений Стрельников, начальник цеха неконцентрированной азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Главным результатом реализации инвестпроекта стало увеличение производительности агрегата №2А не менее чем на 1 тонну в час, а также повышение экологических показателей производства и улучшение условий труда сотрудников. Сейчас идёт реализация инвестпроекта по перевооружению технологической линии на агрегате №2А, позднее — на агрегате №4А.