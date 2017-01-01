Застройщик оспорил в УФАС отказ мэрии Перми внести изменения в разрешение на строительство

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю выявило, что департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми незаконно отказал АО «СтройПанельКомплект» во внесении изменений в разрешительную документацию на строительство жилого дома.

В 2016 году АО «СтройПанельКомплект» получило разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Борцов Революции, 1а (ЖК «Экопарк Сосновый»). Позднее застройщик внёс в проектную документацию изменения в части наименования проекта, увеличения этапов и сроков строительства объекта. Поэтому в июне 2019 года компания обратилась в департамент с заявлением о внесении указанных изменений в ранее выданное разрешение на строительство, но получила отказ.

Заместитель начальника отдела контроля монополистической деятельности Павел Литвинов пояснил, что в Градостроительном кодексе РФ указаны несколько оснований для отказа внесения в разрешение, но ДГА не указал в качестве оснований для отказа ни одно из них. В связи с этим антимонопольная служба выдала департаменту предписание об отзыве отказа и о внесении изменений в разрешение на строительство.

Напомним, что ранее аналогичная жалоба на департамент градостроительства и архитектуры поступала в марте этого года от индивидуального предпринимателя Мамонова С. В., которому было отказало в выдаче разрешения на строительство медицинского учебно-методического центра по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, 109. Тогда Пермское УФАС также признало отказ незаконным и выдало предписание на восстановление нарушенных прав предпринимателя. Не согласившись с этим, департамент обратился в арбитражный суд, чтобы оспорить предписание, однако решением суда позиция антимонопольного ведомства была поддержана.