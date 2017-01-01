Депутаты вновь планируют сместить Вячеслава Буркова с должности

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Как сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» председатель Земсобрания Большесосновского района Дмитрий Логинов, депутаты вновь планируют принять решение об отставке главы муниципалитета Вячеслава Буркова.

Оснований, на которых они бы могли принять решение для отставки главы, Дмитрий Логинов называть не стал. «Пока обсуждаем разные варианты», — добавил спикер Земсобрания, отметив, что на этот раз решение на основании ст. 278 Трудового кодекса РФ принимать депутаты не будут.

Согласно уставу муниципалитета, Земсобрание может принять решение об отставке главы, если перед этим оно дважды поставило по итогам ежегодного отчёта руководителя района неудовлетворительную оценку. Однако пока у Вячеслава Буркова нет ни одного «неуда». Земское собрание планирует рассмотреть отчёт главы по итогам 2018 года на пленарном заседании 28 августа.

Вячеслав Бурков заявил изданию, что для того, чтобы поставить «неуд», нужны основания. «Например, невыполнение целевых показателей, но депутаты их не утвердили. Следовательно, объективно оценить работу администрации и главы района невозможно», — пояснил Вячеслав Бурков и добавил, что готов обжаловать решение Земсобрания в случае оценки «неудовлетворительно».

Напомним, что 7 июня Земское собрание Большесосновского района на внеочередном заседании большинством голосов сместило с должности главу района Вячеслава Буркова. В своих действиях народные избранники руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. За это решение проголосовали 11 из 16 присутствоваших на заседании депутатов. Один воздержался. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Тресков. 20 июня районный суд Большесосновского района признал незаконным решение Земского собрания Большесосновского района о снятии с должности главы района Вячеслава Буркова.