Суд обязал «Центр развития социальных проектов Пермского края «Содействие» исключить из наименования отсылку к властям

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Арбитражным суд удовлетворил требование минстроя Пермского края исключить из наименования «Центр развития социальных проектов Пермского края «Содействие» отсылку к краевым властям. Теперь компании необходимо изменить фирменное наименование так, чтобы оно не содержало указание о принадлежности к Пермскому краю и заплатить штраф в 3 тыс.руб..



«Фирменное наименование общества в таком виде вводит в заблуждение потребителей и хозяйствующие субъекты и создает его обладателю недопустимые конкурентные преимущества», — написано в решении суда.



Напомним, в январе текущего года региональный минстрой обращался к гражданам и в правоохранительные органы с предупреждением о трансляции в СМИ подозрительной рекламы «Центра развития социальных проектов Пермского края «Содействие», которая призывает пермяков улучшить свои жилищные условия.



Компания предлагала обменять старую однокомнатную квартиру на двух или трехкомнатную в новом доме без ипотеки. Организация заявляла, что может взять на себя обязательства по исполнению договора долевого строительства, заключенного с застройщиком. При этом коммерческая организация позиционировала себя как государственная, предоставляющая государственную услугу. Однако компания не имела отношения к краевым властям.



В минстрое сообщают, что перед покупкой жилья со списком добросовестных застройщиков, ведущих свою деятельность законно (согласно 214-ФЗ), можно ознакомиться на сайте .Наличие на сайте негативных сведений о девелопере или отсутствие информации в принципе свидетельствует о том, рассматриваемое предложение является мошеннической схемой.