Краевой суд рассмотрит апелляцию депутата ЗС Егора Заворохина 26 августа

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Как сообщается на сейте пермского краевого суда, аппеляционная жалоба по делу депутата заксобрания региона Егора Заворохина будет рассмотрена 26 августа.

Егор Заворохин

Фото: Константин Долгановский

Напомним, 14 июня бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского Егора Заворохина приговорили к 7 годам лишения свободы. Его и двух сообщников обвинили в хищении средств завода в размере 143 млн руб., взятых в качестве платы за поставку теплоэнергии в отопительном сезоне 2011/12 годов, а также в хищении примерно 1,5 млн руб., взятых в качестве оплаты за ремонт кровли и фасадов двух цехов завода в том же 2011 году. Предприниматели Денис Овчинников и Максим Овчинников получили семьи четыре года соотвественно.

Отметим, в случае если приговор вступит в законную силу, Законодательное собрание Пермского края должно рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.