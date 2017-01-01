Кредиторская задолженность предприятий Прикамья сократилась на 7,7%

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На 1 июня суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края составила 1083,8 млрд руб. Просроченная задолженность предприятий равна 47,2 млрд руб., что составляет 4,4% от общей суммы долга.

К началу июня кредиторская задолженность организаций края составила 470,4 млрд руб., сообщает Пермьстат. По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности снизился на 7,7%. Просроченные долги уменьшились на 0,9%.

Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 168 организаций края (19,4%). В промышленном производстве объём «кредиторки» на 1 июня составил 330,8 млрд руб., что ниже уровня предыдущего периода на 10,9%. Сумма просроченной задолженности несколько сократилась (на 1,0%) и составила 34,4 млрд руб.

В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 86,8%, в том числе 15,5% — задолженность организаций, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха.

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам равна 613,4 млрд руб. Сумма просроченных платежей равна 1,2% от общего объёма задолженности по кредитным обязательствам.

Объём просроченных дебиторских платежей за месяц увеличился на 7,9% и сложился в размере 36,6 млрд руб. Просроченная «дебиторка» отмечена у 295 предприятий Прикамья (34,0%).

В промышленном производстве края в течение мая 2019 года дебиторская задолженность снизилась на 1,1% и к 1 июня 2019 года составила 283,3 млрд руб., её просроченная составляющая — 31,7 млрд руб.

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