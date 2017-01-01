С 7 августа международные авиабилеты подорожают в среднем на 2%

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Со среды, 7 августа, вступает в силу резолюция IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), по которой курс валют в системах бронирования составит 72,5 руб. за 1 евро, что на 1,5 руб. выше, чем до этой даты.

Для расчёта в системе бронирования применяется курс Центробанка РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 коп. в большую сторону. Соответственно, авиабилеты подорожают на 1,5 руб. на каждый евро, или на 2%. Например, при стоимости авиабилета в 100 евро пассажиру придётся заплатить на 150 руб. больше.

Как уточняют в сервисе бронирования билетов туту.ру, пассажирам, которые хотят успеть приобрести билеты на международные авиарейсы по прежним ценам, необходимо это сделать это до полуночи 7 августа по московскому времени. Особенно заметна разница в авиабилетах будет на дальних рейсах, например в США или Юго-Восточную Азию.