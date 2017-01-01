«Флаэртиана-Форум 2019» объявил участников питчинга и тренинга
Организаторы «Флаэртиана-Форум» завершили отбор участников. На тренинг и питчинг приедут 12 российских документалистов.
В питчинге будут участвовать известный режиссер Светлана Стасенко с проектом «Мимино против Мафии», пермский режиссер Алексей Романов с новым проектом фильма «Клаус Бургер — Духовные упражнения», участники национального конкурса «Флартианы» Вадим Воронцов и Евгений Милых и другие авторы.
Готовить участников к выступлению перед продюсерами будут основатель компании «Baltic Film Production», продюсер, режиссер и доцент института кино Марианна Кат, фотожурналист, режиссёр и сценарист документальных фильмов Александр Кузнецов, немецкий продюссер Франк Мюллер и польский продюсер Дорота Рожсковская.
Напомним, «Флаэртиана-Форум» — мероприятие для профессионалов киноиндустрии, где режиссеры и продюсеры документального кино презентуют продюсерам из Европы проекты своих будущих фильмов. Форум пройдет в Перми третий раз.
Несколько проектов, представленные в прошлом году, уже стали фильмами, их можно будет увидеть в конкурсных программах фестиваля этого года. Так, Станислав Ставинов и Андрей Тимощенко представят зрителям картину «Реанимация», Вадим Воронцов — ленту «Сильная доля» и Зака Абдрахманова — «Юбилейный год».
Шорт-лист «Флаэртианы-Форум 2019»: