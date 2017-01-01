«Флаэртиана-Форум 2019» объявил участников питчинга и тренинга

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Организаторы «Флаэртиана-Форум» завершили отбор участников. На тренинг и питчинг приедут 12 российских документалистов.

В питчинге будут участвовать известный режиссер Светлана Стасенко с проектом «Мимино против Мафии», пермский режиссер Алексей Романов с новым проектом фильма «Клаус Бургер — Духовные упражнения», участники национального конкурса «Флартианы» Вадим Воронцов и Евгений Милых и другие авторы.

Готовить участников к выступлению перед продюсерами будут основатель компании «Baltic Film Production», продюсер, режиссер и доцент института кино Марианна Кат, фотожурналист, режиссёр и сценарист документальных фильмов Александр Кузнецов, немецкий продюссер Франк Мюллер и польский продюсер Дорота Рожсковская.

Напомним, «Флаэртиана-Форум» — мероприятие для профессионалов киноиндустрии, где режиссеры и продюсеры документального кино презентуют продюсерам из Европы проекты своих будущих фильмов. Форум пройдет в Перми третий раз.

Несколько проектов, представленные в прошлом году, уже стали фильмами, их можно будет увидеть в конкурсных программах фестиваля этого года. Так, Станислав Ставинов и Андрей Тимощенко представят зрителям картину «Реанимация», Вадим Воронцов — ленту «Сильная доля» и Зака Абдрахманова — «Юбилейный год».

Шорт-лист «Флаэртианы-Форум 2019»:

Вильфред и Александра

Режиссёр Олег Галицкий, продюсер Иван Рыжиков, Россия, Москва

Гаввах

Режиссёр фильма Вадим Воронцов, Россия, Новосибирск

Клаус Бургер — духовные упражнения

Режиссёр Алексей Романов, продюсер Владимир Соколов, Россия, Пермь

Костя «Питерский»

Режиссёр Евгений Сущёв, Россия, Москва

Любовь, секс и другие

Режиссёр Милых Евгений, Россия, Москва

Машина любви

Режиссёр Илья Зверев, продюсер Влад Кеткович, Россия, Москва

Мимино против мафии

Режиссёр Светлана Стасенко, продюсеры Светлана Стасенко и Лиза Антонова, Россия, Москва

Неженское дело

Режиссёр Анастасия Кузякова, Россия, Москва

Некрополь Антарктиды

Режиссёр Ольга Стефанова, Россия, Москва

Остров вечной молодости

Режиссёр Александра Вестмайер, Германия, Россия, Челябинск

Третья жизнь Марины Клещевой

Режиссёр Елена Демидова, продюсер Лиза Антонова, Россия, Москва

ШИЕС

Режиссёр Никита Белорусов, продюсер Ксения Ванеева, Россия, Москва, Сыктывкар

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