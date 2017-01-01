В Пермском УФАС резко выросло количество заявлений на нарушение законодательства в сфере рекламы

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По итогам первого полугодия 2019 года, количество заявлений в Пермское УФАС на нарушение законодательства в сфере рекламы составило 250 шт., что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (107).

При этом из 250 заявлений по 219 был вынесен отказ и только по 31 возбуждены дела. Выявлено 28 нарушений, выдано 31 предписание.

По словам начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Марии Герасимовой, увеличение количества заявлений связано с возросшей законодательной грамотностью граждан. Но подавляющее количество отказов связано, в первую очередь, с тем, что заявители не проявляли интереса к ходу разбирательств по своему делу.

Из 31 возбуждённого дела 19 связано с предоставлением финансовых услуг. В частности, четыре дела связаны с ломбардами.

Мария Герасимова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС :

— Некоторые компании в нарушение закона рекламируют ипотеку без указания сведений о необходимости и стоимости страхования, некоторые — доходность от вложения денежных средств, например, в размере 12,5% и 25,5%, при этом определить эффективность доходности такой деятельности из содержания рекламы не представляется возможным, что также является грубым нарушением действующего законодательства, также существуют случаи, когда ломбарды, не находятся в специальном реестре, а значит, не имеют права выдавать займы.