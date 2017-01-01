В Перми двух мужчин осудили за попытку подрыва банкомата

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Индустриальный районный суд вынес приговор двум мужчинам, виновным в покушении на кражу в особо крупном размере и незаконном изготовлении взрывчатых устройств.

Преступление произошло летом прошлого года в отделение одного из банков на ул. Мира. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Пермского края, ночью мужчины в масках прибыли к отделению кредитной организации. Один из них стоял на шухере. В это время второй мужчина взломал с помощью монтировки наружную конструкцию банкомата, а потом через трубку начал закачивать внутрь банкомата взрывоопасный газ.

Попытку кражи увидели специалисты охраны с помощью камер видеонаблюдения и нажали на кнопку тревоги. Несмотря на звуки, мужчина продолжил подачу газа и подсоединил провода к электрошокерам, чтобы разрушить сейф. Но взрыва не произошло, и злоумышленники попытались скрыться.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий неудавшихся грабителей задержали. Выяснилось, что один из них прибыл в Пермь из Кабардино-Балкарии, а второй — из Республики Дагестан.

Если бы банкомат взорвался, ущерб составил бы более 9 млн руб. Суд приговорил мужчин к лишению свободы. Один из них проведёт в колонии общего режима пять лет, а второй — шесть. Кроме этого, каждый из них должен заплатить штраф в размере 120 тыс. руб. Приговор в законную силу ещё не вступил.