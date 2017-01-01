Жители Прикамья могут создать афишу для «Театрального Приволжья»

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В Приволжском федеральном округе продолжается приём заявок на конкурс лучших разработок афиши и плаката окружного фестиваля студенческих и школьных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

В конкурсе могут принять участие жители ПФО, в том числе и Пермского края: дети от 6 до 17 лет и молодёжь от 18 до 30 лет. На конкурс принимаются живописные рисунки высокого уровня, а также работы, выполненные с использованием компьютерных технологий и графических программ, форматом не менее А3. Работы должны популяризировать фестиваль «Театральное Приволжье» и кратко и образно отражать главную идею или информацию о фестивале, информацию о программе регионального этапа, информацию о любом спектакле-участнике, призыв участвовать в финальном голосовании.

Приём заявок продлится до 30 сентября. Более подробную информацию о конкурсе можно найти по ссылке.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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