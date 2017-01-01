Организацию Пермского международного марафона оценили в 4,1 млн руб. Школа олимпийского резерва «Орлёнок» объявила конкурс на проведение спортивно-массового мероприятия

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Фото: Администрация Перми

МАУ «СШОР «Орлёнок» объявило конкурс на оказание комплекса услуг по организации и проведению спортивно-массового мероприятия «Пермский международный марафон».

Начальная цена договора — 4,1 млн руб. Сроки оказания услуг: с 6 по 9 сентября 2019 года. Подрядчик должен предоставить и смонтировать на площади перед Театром-Театром 15 павильонов для площадки «Экспо», три — для Pasta Party, три павильона-гримёрки, два павильона-раздевалки, палатку для тейпирования, установить навигационный куб, лавки и столики в зоне питания, а также подключить объекты к источнику внешнего электропитания, установить стартовые ворота, два светодиодных экрана, звукоусиливающее оборудование, партикабль и т. д.

Исполнитель должен обеспечить полный комплекс услуг по доставке, монтажу, настройке и обслуживанию на площадке исправного технического оборудования, его демонтажу и вывозу после окончания мероприятия. В случае неисправности оборудования провести незамедлительную равноценную замену. Также подрядчик должен обеспечить работу ведущего на мероприятии, работу режиссёрско-постановочной группы и подготовить сценарий мероприятия.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 августа. Итоги конкурса планируется подвести 21 августа.

Отметим, что «Орлёнок» кроме этого конкурса объявил ещё шесть закупок, связанных с проведением Пермского международного марафона, с общей максимальной ценой 5,9 млн руб. Например, это закупки систем электронного хронометража, услуг охраны и контролёров, а также аренда биотуалетов.

Пермский международный марафон пройдёт в Перми 7 и 8 сентября. В этом году участников марафона ждут новые дистанции и новые трассы. К привычным дистанциям — 3; 10,5; 21,1 и 42,195 км — добавляется дистанция 5 км. Для самых маленьких участников (8 лет и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 1,5 км. Сохраняется также бесплатный заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 м.