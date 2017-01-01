В Перми заработал единый центр приёма граждан по вопросам расселения аварийного жилья

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В Перми по адресу ул. Екатерининская, 63 с 6 августа начал работу единый центр приёма граждан по вопросам расселения аварийного жилья.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, в центре граждане получат возможность консультироваться, сдавать и получать документы в одном месте.

Отметим, что ранее подобные вопросы решались в двух пунктах — на ул. Ленина, 34 и Монастырской, 119. Сейчас все оргвопросы решено обсуждать в одном месте, причём в будущем планируется организовать электронную очередь.

Режим работы центра: понедельник — с 13:00 до 17:00, вторник, среда, четверг — с 09:00 до 17:00, перерыв — с 12:00 до 13:00.