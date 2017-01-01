Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 6 августа
Налог изобилия. Власти Перми планируют отменить ЕНВД с 2020 года.
Штрафов много не бывает. Нестационарной торговле грозят новые санкции.
Сергей Ивлиев: Наши персональные данные — это новая нефть. Руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн- систем экономического факультета ПГНИУ — о продаже и утечке персональной информации в интернете, и о праве каждого человека на частную жизнь.
Физкультминутка. Что не так с идеей пересадить краснокамцев на электричку?
Алексей Грибанов: В культуре много составляющих. Вице-спикер Пермской гордумы — о Курентзисе, городах-побратимах и возрождении «Белых ночей».
Перед выбором. В Прикамье вновь обсудят возврат к всенародному избранию глав.
Осторожно, живопись! В музее PERMM открылась выставка-обманка.
Всё из пластика! Это фантастика! Зальцбургский фестиваль открылся премьерой оперы от Питера Селларса и Теодора Курентзиса.