Прокуратура выявила ущерб в 9 млн руб., причинённый дорожниками

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Прокуратура Нытвенского района совместно с управлением Россельхознадзора провели проверку исполнения ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, должностными лицами ООО «СКФ «АТМ» при эксплуатации промышленной установки для обустройства мобильного асфальтобетонного завода на арендованном участке в д. Савинята Нытвенского района не были соблюдены требования в сфере охраны окружающей среды, «что повлекло за собой причинение ущерба плодородному слою почвы земельного участка на сумму порядка 9 млн руб.».

«Участок был частично засыпан асфальтобетонной крошкой, песчано-гравийной смесью, на нём расположены мобильная установка для производства асфальтобетона, большегрузная техника жилые вагончики рабочих», — пояснили в прокуратуре.

В итоге СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).