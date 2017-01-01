В агрохолдинге «Русь» выявили экологические нарушения

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Пермский районный суд поддержал требования прокуратуры к ООО «Русь» в соблюдении законодательства в сфере экологии. Общество обязали вести учёт отходов, провести инвентаризацию источников выбросов крематора, изменить программу экологического контроля на предприятии и подать заявку о постановке на госучёт объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Ранее по результатам проверки пермской межрайонной природоохранной прокуратурой были выявлены нарушения при обращении с отходами животноводства и охраны атмосферного воздуха. Прокуратура обратилась в суд, где исковые требования были поддержаны в полном объёме. Решение в законную силу пока не вступило.

На предприятии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Отметим, что ООО «Русь» — агрохолдинг, основным видом деятельности которого является производство сырого молока. Предприятие находится в селе Кулатаево Пермского района. Контрольный пакет на предприятия принадлежит пермскому предпринимателю Александру Репину (в его собственности 51% по данным СБИС). Генеральный директора Андрей Александрович Витюховский. По информации СБИС, выручка предприятия в 2017 году составила 524,4 млн руб, прибыль — 51,8 млн руб. Количество сотрудников 334 чел.

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