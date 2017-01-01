В Перми в соревнованиях примут участие более 300 спортсменов-инвалидов

Твитнуть Поделиться Поделиться

В воскресенье, 11 августа, на стадионе «Динамо» состоятся соревнования по лёгкой атлетике среди инвалидов Пермского края, посвящённые Всероссийскому дню физкультурника.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 300 спортсменов-инвалидов из Пермского края в возрасте от 18 до 65 лет. Они будут соревноваться в своих медицинских категориях (ВОИ, ВОГ, ВОС) в беге на 100, 400, 800 м, прыжках в длину, прыжках с места, толкании ядра, гонках на колясках и легкоатлетической эстафете. Соревнования носят личный и командный характер. Победители и призёры соревнований получат награды и ценные призы.

Отметим, что соревнования проводит автономная некоммерческая организация «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Пермские медведи» при поддержке администрации губернатора. Соревнования проводятся с целью привлечения инвалидов и лиц с ОВЗ к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и спортом и популяризации лёгкой атлетики в Прикамье.

Источник — региональное отделение ООО «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае

Твитнуть Поделиться Поделиться