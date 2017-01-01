В «личном кабинете» налогоплательщика в Прикамье зарегистрировались 360 тыс. человек

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В «личном кабинете» на официальном сайте ФНС России на данный момент зарегистрировались 360 тыс. человек. С начала этого года прирост зарегистрированных пользователей увеличился на 20 тыс. единиц. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

Как отметили в службе, регистрация в «личном кабинете» позволяет налогоплательщику дистанционно решать ряд вопросов минуя личный визит в ФНС. В частности, получить налоговое уведомления на уплату налогов, видеть актуальную информацию о начисленных суммах налогов, об объектах имущества и транспортных средствах, осуществлять юридически значимый документооборот с налоговым органом, в том числе подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ, заявление на зачёт (возврат) переплаты, запросить справку о состоянии расчётов с бюджетом, акт сверки, отследить статус прохождения документов и обращений.

Для подключения к электронному сервису можно обратиться с заявлением в любой налоговый орган по своему выбору с документом, удостоверяющим личность.